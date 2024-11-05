Кроссоверы SsangYong вернутся в Россию вопреки санкциям Южной Кореи

«Для покупателя важно, чтобы эти автомобили были обеспечены обслуживанием и запчастями, я надеюсь, что так будет, что это не разовая акция. SsangYong у нас известен как бренд: клиенту не нужно объяснять, что это такое. В свое время эти машины были у нас популярны, но не до конца оценены», — отмечает Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».