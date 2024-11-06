В Ростовской области дефицит водителей общественного транспорта достиг 40%

Как считает первый заместитель председателя ЗакСобрания Ростовской области — председатель комитета по строительству Сергей Михалёв, сегодня «есть общие вопросы и у городов, и у сельских поселений — нехватка водителей. Если говорить о привлечении водительского состава, конечно, у города Ростова возможностей, наверное, побольше, но им и требуется больше».