В Ростовской области дефицит водителей общественного транспорта достиг 40%

В Ростовской области дефицит водителей общественного транспорта достиг уже 40%. Об этом в своём Telegram-канале сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.
Как считает первый заместитель председателя ЗакСобрания Ростовской области — председатель комитета по строительству Сергей Михалёв, сегодня «есть общие вопросы и у городов, и у сельских поселений — нехватка водителей. Если говорить о привлечении водительского состава, конечно, у города Ростова возможностей, наверное, побольше, но им и требуется больше».
Сегодня ситуация в сельских поселениях значительно сложнее, так как здесь больше нерентабельных маршрутов.
Для того чтобы решить этот кадровый вопрос правительство региона готово субсидировать часть затрат на работу общественного транспорта, но для этого муниципалитеты должны предоставить расчеты в областное министерство транспорта.