Почему в Крыму высокие цены на аренду жилья

Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья для аренды. Сайт РИА Новости предоставил данные, в которых указано, что Крым по доступности аренды жилья находится на 79 месте из 85. По мнению экспертов, одной из причин дефицита арендного жилья в Республике Крым являются сезонные наплывы туристов.
По словам Чурилова, если не снижать цены на аренду недвижимости в Крыму, то в следующем году можно ожидать прироста стоимости всего на 10−15 процентов.
«Если они сейчас упадут в цене, условно, на 50 процентов, то повышать ее следующим летом и весной надо будет очень сильно. А если сейчас цене особо не падать, то повышать ее надо будет незначительно, рост составит 10−15 процентов».
Он отметил, что зимой полуостров посещают не так много туристов. Если понизить стоимость аренды сейчас, то больше людей от этого не станет.
«Арендодатели не пытаются сильно снижать арендные ставки, поскольку в Крым зимой на отдых ездит не так много людей. Если сейчас снижать цены, то от этого больше людей не станет, потому что в принципе идет спад общего турпотока», — отметил эксперт.
Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
При этом в бархатный сезон — сентябре и октябре — в Крыму отдохнули порядка миллиона человек. Это на 6% выше прошлогоднего уровня.