Нацбанк увеличил курс евро и курс доллара на 6 ноября перед длинными выходными

Национальный банке определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 6 ноября 2024 года, среду. В частности, курс евро и курс доллара выросли, а курс российского рубля снизился перед длинными ноябрьскими выходными в Беларуси.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 6 ноября, Нацбанк изменил курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3324 белорусского рубля, 1 евро — 3,6299 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4152 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали во вторник, 5 ноября, курсы доллара и евро в среду, 6 ноября, подросли, а курс российского рубля потерял вес в валютной корзине. Ощутимее всего при этом скорректирован курс американской валюты.
В частности, на 6 ноября, среду, курсы валют изменились так: курс 1 доллара США потяжелел на 0,0055 белрубля, курс 1 евро вырос на 0,0046 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0003 белрубля.
Тем временем ЦИК сказал белорусам, как отличать сборщиков подписей от мошенников.