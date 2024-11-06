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Российский Yandex вошел в пятерку самых популярных браузеров на Украине

Согласно отчету, на первом месте с большим отрывом остается Chrome от Google.

Источник: Аргументы и факты

По данным аналитиков StarCounter, в обновленном рейтинге самых популярных веб-браузеров за октябрь 2024 года лидерство Chrome от Google продолжает удерживаться с долей 55,46%.

Второе место занимает Microsoft Edge, охватывающий 25,06% пользователей, а на третьем — Opera с долями в 7,95%.

На четвертой позиции оказался Firefox, который использует 4,71% пользователей. Пятерку лидеров замыкает разработанный в России Яндекс Браузер с показателем 4,4%.

Ранее в Российской Федерации выдвинули предложение о введении запрета на доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет.