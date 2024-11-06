Российский Yandex вошел в пятерку самых популярных браузеров на Украине

По данным аналитиков StarCounter, в обновленном рейтинге самых популярных веб-браузеров за октябрь 2024 года лидерство Chrome от Google продолжает удерживаться с долей 55,46%.
Второе место занимает Microsoft Edge, охватывающий 25,06% пользователей, а на третьем — Opera с долями в 7,95%.
На четвертой позиции оказался Firefox, который использует 4,71% пользователей. Пятерку лидеров замыкает разработанный в России Яндекс Браузер с показателем 4,4%.
Ранее в Российской Федерации выдвинули предложение о введении запрета на доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет.