Названо, на сколько подорожали новостройки в Челябинске и Магнитогорске

Опубликована динамика цен на новое жилье в российских городах.
Срез рынка по итогам октября сделали аналитики портала «Мир квартир». По их выкладкам, в Челябинске квадратный метр в новостройках за последний месяц подрос в цене на 3,6%. По динамике изменений стоимости нового жилья южноуральский мегаполис оказался в первой пятерке. Больше чем в Челябинске новостройки подорожали только в Томске, Череповце, Севастополе и Новокузнецке. По итогам октября средний ценник квадратного метра в Челябинске составил 136 710 рублей.
Выросла цена на новостройки и во втором по значимости городе Челябинской области — Магнитогорске. За месяц средняя стоимость квадратного метра в городе металлургов прибавила 1,9%, добравшись до уровня в 78 898 рублей.
Для сравнения в других городах Уральского федерального округа стоимость квадратного метра в новом жилье достигла следующих показателей: Екатеринбург — 155 741 ₽ (плюс 0,5%), Тюмень — 142 815 ₽ (плюс 1,3%), Курган — 95 400 (минус 0,1%).