Названо, на сколько подорожали новостройки в Челябинске и Магнитогорске

Срез рынка по итогам октября сделали аналитики портала «Мир квартир». По их выкладкам, в Челябинске квадратный метр в новостройках за последний месяц подрос в цене на 3,6%. По динамике изменений стоимости нового жилья южноуральский мегаполис оказался в первой пятерке. Больше чем в Челябинске новостройки подорожали только в Томске, Череповце, Севастополе и Новокузнецке. По итогам октября средний ценник квадратного метра в Челябинске составил 136 710 рублей.