Россиянам объяснили, стоит ли закрывать старый вклад ради высоких ставок

Банки вслед за повышением ключевой ставки начали предлагать вклады с более высокими процентами. Некоторые эксперты прогнозируют, что к новому году доходность долгосрочных сбережений может достигнуть 30%. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как понять, стоит ли закрывать старый вклад ради нового с более высокой ставкой.