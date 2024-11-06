Россиянам объяснили, стоит ли закрывать старый вклад ради высоких ставок

Банки вслед за повышением ключевой ставки начали предлагать вклады с более высокими процентами. Некоторые эксперты прогнозируют, что к новому году доходность долгосрочных сбережений может достигнуть 30%. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как понять, стоит ли закрывать старый вклад ради нового с более высокой ставкой.
«Если до закрытия вклада осталось не так много, то зачастую выгоднее дождаться окончания договора и затем уже переложить средства на новый вклад», — отметил экономист.
В целом же следует придерживаться следующего алгоритма:
1. Рассчитать доход по вкладу за весь период размещения.
2. Определить доход по вкладу при его досрочном расторжении. (Эта сумма может быть близкой к нулевой, банки таким образом ограничивают желание вкладчиков изымать средства при каждом колебаниии ключевой ставки).
3. Посчитать разницу между первым и вторым результатом. Это позволит понять, какую потенциальную сумму средств можно потерять при досрочном закрытии вклада.
4. Считаем сумму, которую можно получить при размещении средств на более выгодный вклад за срок, равный оставшемуся по действующему депозиту.
«Важно: данный расчет нужно сделать не на весь срок размещения нового открываемого вклада, а только за оставшийся период действия вклада, который мы сейчас рассматриваем к закрытию», — пояснил Балынин.
5. Если итог четвертого действия оказывается больше итога третьего действия, то финансово целесообразно открывать новый вклад под более высокий процент.
Ранее Балынин рассказал, при каких условиях клиенты банков смогут открыть вклад с процентной ставкой до 30% годовых.