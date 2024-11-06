В Омске ищут сотрудников на высокую зарплату от 90 до 500 тысяч рублей

На зарплату от 150 тысяч рублей в Омске ищут инженера-программиста 1С. В обязанности входит доработка 1С под нужды предприятия и автоматизация внутренних бизнес-процессов, настройка и поддержка обмена данными между базами 1С и другими системами, анализ и исправление ошибок. Сотруднику также обещают скидку на питание в столовой.