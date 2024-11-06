В Омске ищут сотрудников на высокую зарплату от 90 до 500 тысяч рублей

Как выяснили эксперты ресурса, больше всего в Омске предлагают стоматологу-имплантологу-ортопеду — от 500 тысяч рублей, однако работать предстоит в Салехарде. Работодатель предоставляет жилье и оплачивает проезд. В обязанности входит проведение комплексной консультации, диагностика и составление плана лечения, удаление зубов, имплантация, костно-пластические операции, протезирование.
На зарплату от 150 тысяч рублей в Омске ищут инженера-программиста 1С. В обязанности входит доработка 1С под нужды предприятия и автоматизация внутренних бизнес-процессов, настройка и поддержка обмена данными между базами 1С и другими системами, анализ и исправление ошибок. Сотруднику также обещают скидку на питание в столовой.
В Шербакульской центральной районной больнице ищут участкового педиатра на зарплату от 110 тысяч рублей. Также указана возможность предоставления служебного жилья и некоторых других выплат.
В противотуберкулезном диспансере ищут торакального хирурга на зарплату до 100 тысяч рублей, причем будут рассмотрены и кандидаты без опыта работы, а также работа по совместительству. Предполагается пятидневная рабочая неделя с 8 до 14 часов.
Заместителю управляющего рестораном по управлению персоналом предлагают 100 тысяч рублей в месяц. Специалисту, в частности, необходимо разрабатывать программы обучения, подбирать сотрудников, проводить аттестацию. Необходим опыт работы в сфере общественного питания и обучения сотрудников.
Варщику на пищевом производстве готовы платить от 90 тысяч рублей. Предстоит работать с котлами, готовить по рецептуре и технологическим картам, соблюдать санитарные нормы и правила. Также прилагаются бесплатные горячие обеды.