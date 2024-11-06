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В 2025 году налоговый вычет можно будет получить через «Госуслуги»

На портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов — образование, здоровье, спорт — и за недвижимость, включая вычет за ипотеку.

Источник: Аргументы и факты

Минцифры России работает над улучшением работы портала «Госуслуги». Подробности озвучили в беседе с РИА Новости представители аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Предполагается, что россияне смогут получать налоговые вычеты на «Госуслугах». Такое изменение внедрят уже в 2025 году.

На данный момент завершается разработка услуг по получению социальных вычетов. Среди них образование, здоровье и спорт. Также речь идет о получении вычетов за недвижимость, включая ипотечные вычеты.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено снизить административные обязательства для граждан, внедрив ряд изменений в налоговую систему. В частности, рассматривается возможность того, чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) начислялся налоговыми агентами с учетом имущественных вычетов.