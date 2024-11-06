В 2025 году налоговый вычет можно будет получить через «Госуслуги»

Ранее сообщалось, что правительство России намерено снизить административные обязательства для граждан, внедрив ряд изменений в налоговую систему. В частности, рассматривается возможность того, чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) начислялся налоговыми агентами с учетом имущественных вычетов.