В 2025 году налоговый вычет можно будет получить через «Госуслуги»

Минцифры России работает над улучшением работы портала «Госуслуги». Подробности озвучили в беседе с РИА Новости представители аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Предполагается, что россияне смогут получать налоговые вычеты на «Госуслугах». Такое изменение внедрят уже в 2025 году.
На данный момент завершается разработка услуг по получению социальных вычетов. Среди них образование, здоровье и спорт. Также речь идет о получении вычетов за недвижимость, включая ипотечные вычеты.
Ранее сообщалось, что правительство России намерено снизить административные обязательства для граждан, внедрив ряд изменений в налоговую систему. В частности, рассматривается возможность того, чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) начислялся налоговыми агентами с учетом имущественных вычетов.