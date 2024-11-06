Стоимость биткоина на фоне выборов в США растёт более чем на 5%

Стоимость биткоина увеличилась на 4,46 процента, достигнув 71,195 тысячи долларов, на фоне президентских выборов президента Соединённых Штатов.
Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
Отметим, что по состоянию 3:55 мск криптовалюта ускорила рост (+5,01 процента), его стоимость составляла 72 436 долларов.
В октябре цена биткоина поднималась выше 70 тысяч долларов впервые с 29 июля текущего года.
Выборы президента Соединённых Штатов проходят 5 ноября. В них принимают участие республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.