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Стоимость биткоина на фоне выборов в США растёт более чем на 5%

Стоимость криптовалюты превысила 70 тысяч долларов.

Источник: Reuters

Стоимость биткоина увеличилась на 4,46 процента, достигнув 71,195 тысячи долларов, на фоне президентских выборов президента Соединённых Штатов.

Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Отметим, что по состоянию 3:55 мск криптовалюта ускорила рост (+5,01 процента), его стоимость составляла 72 436 долларов.

В октябре цена биткоина поднималась выше 70 тысяч долларов впервые с 29 июля текущего года.

Выборы президента Соединённых Штатов проходят 5 ноября. В них принимают участие республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.