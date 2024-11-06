В минстрое РФ назвали самые популярные омские новостройки

Минстрой РФ привел данные о строящихся в регионах жилых домах и объемах продаж квартир в этих новостройках. В целом в Омской области строится 62 дома, 55 из них — в Омске. При этом активно продажи идут лишь в 11.
Так, по данным «СуперОмска», популярностью у омичей пользуются дома в микрорайоне «Зеленая река», застройщиком которого выступает компания «Эталон». В нескольких новостройках там продано уже 99% квартир.
Такие же объемы продаж регистрируются в жилом комплексе «Кварталы Драверта» от девелопера «Брусника». Отметим, что оба застройщика — иногородние компании. Возводимое ими жилье недешево, стоимость квартир начинается от 5 млн рублей и доходит до 20.
Также популярностью пользуются квартиры в домах по 1-й Затонской (застройщик СЗ «Зеленый остров»), в ЖК «Северное сияние» («Нордстрой»), в ЖК «На Поворотной» («Сибград») и по улице Успешной.