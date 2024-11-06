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На отлов бездомных животных в Самаре потратят 5,1 млн рублей

Власти Самары нашли подрядчика, который будет отлавливать бездомных собак.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре определили подрядчика, который займется отловом бездомных животных. Торги проходили на госзакупках. Подрядчику предстоит ловить животных, у которых нет хозяев, отправлять в пункт временного содержания, где зверя осмотрит ветеринар, обработает о паразитов, стерилизуют или кастрируют, чипируют. Затем животное снова выпустят в город.

— Цена контракта составит 5,1 млн рублей, — следует из информации с портала госзакупок.

На торги заявился только один подрядчик, с которым и планируется заключить контракт. Что это за организация, пока не сообщается. Контракт будет заключать департамент городского хозяйства и экологии. Он будет действовать до 31 января 2025 года.

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