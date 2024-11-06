В Самаре до конца июля 2025 года планируют обновить три вагона метро

Итоги закупки подвели 2 ноября, победитель уже определен. На торги заявилась только одна компания. Она возьмется за выполнение необходимых работ по максимальной цене. Имя организации-победителя не раскрывается. Подрядчик должен будет выполнить все работы до конца июля 2025 года.