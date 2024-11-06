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В Самаре до конца июля 2025 года планируют обновить три вагона метро

Самарский метрополитен нашел подрядчика для капитально-восстановительного ремонта вагонов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре прошли торги на капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена с продлением срока службы. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искало МП «Самарский метрополитен». Конкурс проходил с 23 октября по 2 ноября. На необходимые услуги были готовы выделить более 221 миллиона рублей. Так, начальная цена контракта составляла 221 796 294 рубля.

Итоги закупки подвели 2 ноября, победитель уже определен. На торги заявилась только одна компания. Она возьмется за выполнение необходимых работ по максимальной цене. Имя организации-победителя не раскрывается. Подрядчик должен будет выполнить все работы до конца июля 2025 года.

Напомним, согласно техзаданию, компании необходимо будет обновить один промежуточный и два головных вагона. Они были выпущены в 1987 году.

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