Сколько белорусов затронет «налог на роскошь» на автомобили

Как уточнил Андрей Ковалевский, сейчас рассматривают внесение изменений в законодательство. В итоге планируют указывать не только марки и модели автомобилей, но и количество лет, которые прошли с момента их выпуска. Условно, например, Ferrari — 10 лет, Mercedes — 5 лет. Он подчеркнул, что это лишь условные расчеты.