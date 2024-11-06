Сколько белорусов затронет «налог на роскошь» на автомобили

По оценке налоговой, эта норма коснется чуть более 1 тыс. владельцев премиальных авто.
Правительство утвердило список машин, за которые нужно платить налог «на роскошь».
Как уточнил Андрей Ковалевский, сейчас рассматривают внесение изменений в законодательство. В итоге планируют указывать не только марки и модели автомобилей, но и количество лет, которые прошли с момента их выпуска. Условно, например, Ferrari — 10 лет, Mercedes — 5 лет. Он подчеркнул, что это лишь условные расчеты.
«Сегодня критерий — три года. Но если нормы будут одобрены и приняты, появится большая градация, поскольку мы понимаем, что определенный премиальный класс со временем только дорожает, а не дешевеет», — уточнил Ковалевский.
Он добавил, что эти корректировки уже будут касаться транспортного налога за 2025 год, который необходимо уплатить в 2026-м.
В целом же транспортным налогом в Беларуси не облагаются автомобили, выпущенные до 1992 года. Кроме того, для ряда плательщиков такого налога предоставлена льгота.