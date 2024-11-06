На уборку снега в Свердловской области вывели 159 спецмашин

Напомним, Екатеринбург утром после снегопада встал в пробках на девять баллов, затруднения на дорогах наблюдаются во всех частях города. По информации Уральского Гидрометцентра, 6 ноября в Свердловской области днем будет −1°..-6°, снег, в южных районах местами умеренный, ожидается гололед, ветер восточный 4−9 м/с.