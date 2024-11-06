В Казахстане хотят реформировать жилищную политику

Куандык Кажкенов отметил, что ведется работа по реформированию жилищной политики.
«Сейчас предусмотрены поправки, касающиеся предоставления права приватизации ранее выданного арендного жилья без выкупа для социально уязвимых слоев населения и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и лиц с инвалидностью I-II группы. Лица с инвалидностью I-II группы смогут приватизировать коммунальное жилье безвозмездно».
По его словам, в рамках законопроекта предусматривается предоставление первоочередного права в получении жилья, в том числе семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью I-II группы. Отмечается, что это позволит улучшить жилищные условия для лиц с инвалидностью.