В Казахстане хотят реформировать жилищную политику

По его словам, в рамках законопроекта предусматривается предоставление первоочередного права в получении жилья, в том числе семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью I-II группы. Отмечается, что это позволит улучшить жилищные условия для лиц с инвалидностью.