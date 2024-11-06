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Гордума Ростова утвердила туристический налог

В Ростове депутаты городской думы утвердили туристический налог с 1 января 2025 года. Он составит один процент от стоимости проживания за сутки (но не менее 100 рублей) в гостиницах, хостелах и гостевых домах.

В последующие годы, вплоть до 2029-го, его ставка будет увеличиваться на один процентный пункт и достигнет пяти процентов от стоимости проживания.

Согласно первоначальным расчетам, это даст дополнительно 180 миллионов рублей в бюджет города в 2026 году, средства пойдут на благоустройство.

Уточняется, что участники СВО, инвалиды I и II группы, а также другие граждане из льготных категорий будут освобождены от уплаты. Ранее, как сообщала «РГ», против налога выступили представители гостиничной и туристической отрасли.

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