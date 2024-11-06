Гордума Ростова утвердила туристический налог

В последующие годы, вплоть до 2029-го, его ставка будет увеличиваться на один процентный пункт и достигнет пяти процентов от стоимости проживания.
Согласно первоначальным расчетам, это даст дополнительно 180 миллионов рублей в бюджет города в 2026 году, средства пойдут на благоустройство.
Уточняется, что участники СВО, инвалиды I и II группы, а также другие граждане из льготных категорий будут освобождены от уплаты. Ранее, как сообщала «РГ», против налога выступили представители гостиничной и туристической отрасли.