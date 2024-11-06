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Подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре планируют достроить до конца ноября

В Краснодаре назвали дату завершения строительства подземного перехода на Красных Партизан.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре планируют достроить до 30 ноября 2024 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Строительство подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан, срок завершения 30.11.2024», — цитирует директора департамента Андрея Белугина РБК Краснодар.

Ранее в мэрии Краснодара сообщали о том, что на подземном переходе по улице Красных Партизан завершают наземные работы со стороны жилых домов. Специалисты завершили обустройство монолитной части, переустройство инженерных коммуникаций. По нечетной стороне подготовили автомобильную парковку.

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