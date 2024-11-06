Подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре планируют достроить до конца ноября

Подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре планируют достроить до 30 ноября 2024 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Строительство подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан, срок завершения 30.11.2024», — цитирует директора департамента Андрея Белугина РБК Краснодар.
Ранее в мэрии Краснодара сообщали о том, что на подземном переходе по улице Красных Партизан завершают наземные работы со стороны жилых домов. Специалисты завершили обустройство монолитной части, переустройство инженерных коммуникаций. По нечетной стороне подготовили автомобильную парковку.