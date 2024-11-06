В Башкирии растет число граждан-банкротов

— Нужно узнать ИНН компании, чтобы проверить ее на сайте Федеральной налоговой службы. Там скачать выписку из ЕГРЮЛ, где указано, когда зарегистрирована организация, ее адрес и кто директор. Если фирма существует не больше года, есть повод задуматься о ее надежности, опыте и компетентности специалистов. Нужно внимательно читать договор. В нем должен быть пункт, что юристы обязуются сопровождать процедуру до последнего заседания, когда суд спишет долги. И обязуются вернуть 100% уплаченных за услугу средств в случае неудачи. Это важно, ведь услуги юристов не бесплатны. У добросовестных компаний есть чат для клиентов, в котором они обсуждают свои ситуации, делятся советами. Это тоже косвенный признак, что юристы помогают людям. Всегда можно написать конкретному человеку и выяснить, не «подставной» ли он. Клиенты реально работающих компаний часто указывают номер своего дела, по которому легко можно выйти на сайт арбитражного суда и увидеть ход процедуры. Если у компании есть офис, лучше его посетить и получить очную консультацию. Но и при наличии офиса, и без него юристы работают онлайн по всей стране. Например, у уфимских фирм, специализирующихся на банкротстве граждан, есть клиенты от Москвы до Сахалина.