В Башкирии растет число граждан-банкротов

У судьбы на краю
Что же приводит людей к черте, за которой только одно — объявить себя несостоятельным и попытаться избавиться от непосильного груза долгов? Легче всего обвинить их, мол, о чем думали, когда набирали кредиты? Но когда человек берет взаймы, у него, как правило, есть чем расплатиться. Кроме того, кредитные учреждения до недавнего времени и сами стимулировали спрос, предлагая и одобряя новые кредиты действующим заемщикам. В результате тысячи людей имеют по несколько кредитов, в том числе ипотечных, потребительских, а также кредитные карты. Нередки случаи, когда кредиты берутся из-за действий мошенников.
Жизнь непредсказуема, и не все в ней можно распланировать. Потеря работы, снижение доходов, внезапная болезнь, смерть близких — вот неполный список жизненных ситуаций, выбивающих из колеи и требующих дополнительных финансовых затрат. А денег не прибавляется…
До 2016 года обычный человек не мог объявить себя несостоятельным, такая возможность появилась, когда в ФЗ N 127 внесли раздел о банкротстве граждан. Это единственный законный способ «обнулиться» финансово. Хотя и хлопотный, затратный, долгий и требующий немалых моральных сил. Но выбирают его не от хорошей жизни.
Вот, например, мать троих детей попала в долговую яму, используя средства кредитных карт. Как рассказывает Айсылу, она сидела в декрете с третьим ребенком и, когда не хватало денег на покупку продуктов или одежды, тратила их с кредитки. Потом обязательно пополняла карту за счет детского пособия или из зарплаты мужа.
Но в какой-то момент утратила бдительность и решилась на крупную трату с кредитной карты.
— Думала, что скоро выйду на работу, потихоньку погашу долг. Он мне казался небольшим — около 100 тысяч рублей, столько стоила путевка на море. Очень хотелось отдохнуть, чувствовала полный упадок сил, — рассказывает уфимка.
Вскоре выяснилось, что ее младший ребенок имеет аутоиммунное заболевание, и вместо работы пришлось ходить по врачам. К тому времени ей уже перестали платить детское пособие, и оставался только заработок мужа. Пробовала подать заявление на назначение пособия как малоимущая, но пришел отказ. На третьего ребенка государство бесплатно выделило земельный участок, еще один достался от родителей. По всему выходило, что семье пособие не положено — в наличии два земельных участка, следовательно, она обеспеченная.
— Продать я их не могу. Тот, что дали сыну, находится в чистом поле без коммуникаций, его никто не покупает. На втором участке стоит старенький домик родителей, который планируем отремонтировать и жить в нем, выйдя на пенсию. В общем, платить по кредиту стало нечем, и я решилась на банкротство, тем более что долг вырос, ведь когда перестала вносить платежи, проценты и пени набежали огромные, — рассказала Айсылу.
Одному не потянуть…
Самостоятельно пройти процедуру судебного банкротства могут единицы, и то если сами юристы. Собрать документы для подачи заявления в арбитражный суд о признании несостоятельным (перечень опубликован в ФЗ N.127) несложно. А вот найти арбитражного управляющего, а это центральная фигура в процедуре банкротства, — практически невозможно. Да и сам процесс, который при нормальном течении длится плюс-минус год, изобилует подводными камнями, и тут без специалистов не обойтись.
Юридические компании, предоставляющие услуги сопровождения банкротства, открываются на каждом шагу. Но есть риск нарваться на неопытных или даже на мошенников. Как же выбирать компанию, в которой не обманут и доведут дело до конца?
Как рассказал Михаил, которого уже свободили от непосильных долгов, прежде чем выбрать, кому доверить свое дело, он долго мониторил интернет и пришел к выводу, что необходимо ориентироваться на следующее:
— Нужно узнать ИНН компании, чтобы проверить ее на сайте Федеральной налоговой службы. Там скачать выписку из ЕГРЮЛ, где указано, когда зарегистрирована организация, ее адрес и кто директор. Если фирма существует не больше года, есть повод задуматься о ее надежности, опыте и компетентности специалистов. Нужно внимательно читать договор. В нем должен быть пункт, что юристы обязуются сопровождать процедуру до последнего заседания, когда суд спишет долги. И обязуются вернуть 100% уплаченных за услугу средств в случае неудачи. Это важно, ведь услуги юристов не бесплатны. У добросовестных компаний есть чат для клиентов, в котором они обсуждают свои ситуации, делятся советами. Это тоже косвенный признак, что юристы помогают людям. Всегда можно написать конкретному человеку и выяснить, не «подставной» ли он. Клиенты реально работающих компаний часто указывают номер своего дела, по которому легко можно выйти на сайт арбитражного суда и увидеть ход процедуры. Если у компании есть офис, лучше его посетить и получить очную консультацию. Но и при наличии офиса, и без него юристы работают онлайн по всей стране. Например, у уфимских фирм, специализирующихся на банкротстве граждан, есть клиенты от Москвы до Сахалина.
Это не для всех
Банкротство — процедура сложная, и не каждому должнику она подходит. Например, нет шансов у тех, кто набрал кредитов, зная, что не будет по ним платить, или предоставил подложные справки о своих доходах. Или у человека есть деньги, но кредиты он не гасит. Ничего этого скрыть невозможно. Признаки преднамеренного или фиктивного банкротства арбитражный управляющий установит обязательно.
Кандидатуру арбитражного управляющего предлагают юристы компании, с которой должник заключает договор, а утверждает суд. Арбитражный управляющий — лицо независимое, действующее в интересах должника, кредиторов и общества. В течение нескольких месяцев, определенных судом, он распоряжается всеми счетами должника, выделяя ему из поступающих доходов лишь прожиточный минимум, остальное направляет в конкурсную массу. Ищет имущество, которое можно продать (не бытовую технику или личные вещи, а дом, долю в жилье, земельный участок, автомобиль, предметы роскоши), если находит, то выставляет на торги, деньги с них также идут в конкурсную массу. А вот единственное жилье неприкосновенно. Ипотечную квартиру или дом, автомобиль, находящийся в залоге у банка, конечно, заберут. Хотя есть изменения в законе, согласно которым можно отстоять ипотечное жилье, если оно единственное, заключив мировое соглашение с банком.
Сформированную конкурсную массу арбитражный управляющий распределяет между кредиторами, а результаты реализации имущества отражает в отчете для суда. И именно на основании этого документа арбитражный суд выносит определение: освободить или не освободить человека от исполнения требований кредиторов.
«Обнуление», когда суд списывает долги, люди воспринимают как новое рождение. Как правило, большинство «завершенных клиентов» зарекаются повторять ошибки, собираясь жить только по средствам. Но есть и такие, которые интересуются, когда смогут снова брать кредиты. И, наверное, в основном для них некоторые руководители юридических компаний (которые в свое время тоже прошли процедуру банкротства) проводят финансовый ликбез, объясняя основы правильного поведения в мире денег. Один юрист даже пишет книгу по финансовой грамотности.
В тему
Банкротство физического лица выгодно не только ему, но и банку. Это позволяет ему минимизировать убытки, закрыть убыточные активы, соблюсти законодательство, сэкономить ресурсы, уменьшить операционные риски и снова выдавать кредиты. Государству тоже выгодно, когда гражданин освобождается от обязательств, которые не способен выполнить. Ведь он может спокойно зарабатывать и тратить, то есть его деньги вливаются в экономику. Кроме того, давая возможность финансовой «перезагрузки», государство показывает, что готово встать на сторону добросовестного гражданина, если тот действительно не может платить по долгам.
На заметку
После процедуры банкротства есть ограничения:
- три года нельзя открывать ООО и занимать руководящие должности;
- пять лет нужно извещать банк о банкротстве при оформлении кредита;
- пять лет нельзя повторно инициировать процедуру банкротства.
Часто микрозаймы с высокими процентами приводят к большим долгам.