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В Самарской области построят 75 спортплощадок до 1 сентября 2025 года

Приоритетом бюджета в Самарской области станет массовый спорт.

Источник: Комсомольская правда

До 1 сентября 2025 года в Самарской области построят еще 75 универсальных спортивных площадок, и это в три раза больше, чем в 2024 году. Приоритетом регионального бюджета будет массовый спорт, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

— Еще возведем 5 модульных ФОКов, 2 ФОКа открытого типа, обустроим 2 фиджитал-центра, отремонтируем ряд спорткомплексов, — анонсировал глава региона.

Вячеслав Федорищев напомнил, что обеспеченность Самарской области спортивными объектами является одной из самых низких в стране: 82 место из 89 возможных. Губернатор назвал эту ситуацию позором и отметил, что финансирование профессиональных клубов изменится в сторону поддержки спонсоров. Они продолжат получать бюджетные средства, но их расходование будут тщательно анализировать.

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