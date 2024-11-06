В Самарской области построят 75 спортплощадок до 1 сентября 2025 года

До 1 сентября 2025 года в Самарской области построят еще 75 универсальных спортивных площадок, и это в три раза больше, чем в 2024 году. Приоритетом регионального бюджета будет массовый спорт, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
— Еще возведем 5 модульных ФОКов, 2 ФОКа открытого типа, обустроим 2 фиджитал-центра, отремонтируем ряд спорткомплексов, — анонсировал глава региона.
Вячеслав Федорищев напомнил, что обеспеченность Самарской области спортивными объектами является одной из самых низких в стране: 82 место из 89 возможных. Губернатор назвал эту ситуацию позором и отметил, что финансирование профессиональных клубов изменится в сторону поддержки спонсоров. Они продолжат получать бюджетные средства, но их расходование будут тщательно анализировать.