В Самарской области построят 75 спортплощадок до 1 сентября 2025 года

До 1 сентября 2025 года в Самарской области построят еще 75 универсальных спортивных площадок, и это в три раза больше, чем в 2024 году. Приоритетом регионального бюджета будет массовый спорт, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.