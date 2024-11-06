Строительство обхода Волгограда вышло на финишную прямую

— Объем работ, масштаб впечатляет: 13 искусственных сооружений — мостов и путепроводов, пересекающих дороги, железнодорожное полотно. Не верится, но это будет — до конца года мы завершим на этом участке все строительные работы, и объект протяженностью 25 километров будет введен в эксплуатацию. Пройдет совсем немного времени и транзитный транспорт, следующий по этим направлениям, не будет заезжать в город Волгоград, — сказал Андрей Бочаров. — В целом объездная дорога для Волгоградской области и нашей страны имеет важнейшее значение. Предусмотрены четыре этапа общей протяженностью около 100 км — и каждый из них является самостоятельным, позволяет повысить скорость движения, вывести транспортные потоки из Волгограда, более активно заниматься развитием транспортной инфраструктуры города. Мы рады, что темп работы выдерживается, все выполняется в срок, даже несмотря на определенные сложности.