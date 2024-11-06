Программа реновации: в ЮВАО на месте старых домов возводят 30 новостроек

«Строящиеся на месте снесенных зданий дома находятся в семи районах ЮВАО и рассчитаны примерно на 8,5 тысячи квартир. Лидером по застройке стал район Кузьминки, где возводят 10 жилых комплексов по программе реновации — здесь появится почти 2,9 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В Люблине строится девять домов, суммарно рассчитанных почти на 2,6 тысячи квартир, а в Рязанском районе — четыре здания, в которых расположится более 1,7 тысячи квартир», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.