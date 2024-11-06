Программа реновации: в ЮВАО на месте старых домов возводят 30 новостроек

«Юго-Восточный административный округ является одним из лидеров по переселению жителей из старого жилого фонда в новостройки по программе реновации. Так, на сегодня на юго-востоке столицы расселено 135 домов, 81 из которых уже демонтирован. Сейчас на месте сноса возводят 30 новостроек. Общая площадь квартир в них превысит 480 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить новое жилье примерно 17 тысячам горожан», — рассказал Владимир Ефимов.
По программе реновации в ЮВАО предстоит расселить 818 домов. В новые квартиры переедут более 164 тысяч горожан.
«Строящиеся на месте снесенных зданий дома находятся в семи районах ЮВАО и рассчитаны примерно на 8,5 тысячи квартир. Лидером по застройке стал район Кузьминки, где возводят 10 жилых комплексов по программе реновации — здесь появится почти 2,9 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В Люблине строится девять домов, суммарно рассчитанных почти на 2,6 тысячи квартир, а в Рязанском районе — четыре здания, в которых расположится более 1,7 тысячи квартир», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В ЮВАО расселили уже 135 домов, где проживали более 24,6 тысячи человек. В районе Люблино правообладателями новых квартир стали почти 6,1 тысячи горожан из 31 полностью расселенного дома. В Кузьминках переехали более 5,8 тысячи жителей из 29 окончательно освобожденных зданий, отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Кроме того, в Нижегородском районе договоры на новые квартиры по программе реновации заключили более 3,5 тысячи горожан из 24 расселенных домов, в районе Лефортово — свыше 2,5 тысячи жителей из 17 таких домов. В Рязанском районе полностью расселено 16 зданий, новые квартиры получили почти 3,2 тысячи человек.
Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, юго-восток столицы также лидирует по объему перспективного строительства по программе реновации. С начала года Комитет государственного строительного надзора города Москвы оформил разрешения на возведение в ЮВАО семи домов, рассчитанных суммарно более чем на 2,3 тысячи квартир площадью свыше 134,6 тысячи квадратных метров. Новостройки появятся в районах Выхино-Жулебино, Люблино, Кузьминки и Рязанский.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. На эти цели в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.