В Нижнем Тагиле завершился сезон дорожных работ, которые в 2024 году традиционно проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом пишет портал Тагил. Лайф.
На всех отремонтированных участках улиц создана доступная среда. Этот вопрос регулярно обсуждается с общественниками из числа горожан с ограниченными возможностями здоровья.
Дорожные работы в Нижнем Тагиле в этом году провели на улице Пархоменко на участке от Горошникова до Жуковского, на Черноисточинском шоссе, на улицах Красноармейская и Зари.
Здесь заменили дорожное полотно, обновили газоны и установили новые остановочные комплексы. Все объекты приняла комиссия из мэрии.