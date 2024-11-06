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В Нижнем Тагиле завершился сезон дорожных работ

В городе обновили дорожную инфраструктуру.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле завершился сезон дорожных работ, которые в 2024 году традиционно проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом пишет портал Тагил. Лайф.

На всех отремонтированных участках улиц создана доступная среда. Этот вопрос регулярно обсуждается с общественниками из числа горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Дорожные работы в Нижнем Тагиле в этом году провели на улице Пархоменко на участке от Горошникова до Жуковского, на Черноисточинском шоссе, на улицах Красноармейская и Зари.

Здесь заменили дорожное полотно, обновили газоны и установили новые остановочные комплексы. Все объекты приняла комиссия из мэрии.