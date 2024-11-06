Квартиры в красноярских новостройках подорожали на 11% с начала года

Эксперты оценили ситуацию на рынке недвижимости в Красноярском крае. Информацией о средней стоимости жилья в третьем квартале этого года поделились в Красноярскстате.
Так, средняя цена одного квадратного метра в новостройках составляла 131,1 тыс. рублей, что на 11,2% больше, чем в конце прошлого года. Особенно подорожали квартиры комфорт-класса — на 11,8%. Стоимость жилья «среднего качества» выросла на 10,2%, элитных квартир — на 7,4%.
На вторичном рынке средняя цена за «квадрат» составила 95,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла всего на 1,9%. При этом сильнее всего подорожали квартиры «улучшенного качества» — на 3,3%.
Для сравнения — в соседней Хакасии квадратный метр в новостройке обойдется в 109,5 тыс. рублей, а на вторичном рынке даже больше, чем в Красноярске — 96,8 тыс. рублей.