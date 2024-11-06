Квартиры в красноярских новостройках подорожали на 11% с начала года

Так, средняя цена одного квадратного метра в новостройках составляла 131,1 тыс. рублей, что на 11,2% больше, чем в конце прошлого года. Особенно подорожали квартиры комфорт-класса — на 11,8%. Стоимость жилья «среднего качества» выросла на 10,2%, элитных квартир — на 7,4%.