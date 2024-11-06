В башкирском Белебее построят мусороперерабатывающий завод

Компания инвестирует более 220 млн рублей в создание предприятия по сбору и сортировке неопасных отходов. В текущем году будут завершены строительно-монтажные работы, на 2025 год запланированы закуп спецтехники, монтаж и запуск производства. К 2029 году планируется выйти на проектную мощность обработки отходов до 100 тысяч тонн в год. На новом заводе создается 30 рабочих мест. Комплекс предназначен для сортировки твердых коммунальных отходов, поступающих от многоэтажных жилых домов, частного сектора, бюджетных и коммерческих организаций, пояснили в минэкономразвития Башкирии.