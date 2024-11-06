В башкирском Белебее построят мусороперерабатывающий завод

Компания инвестирует более 220 млн рублей в создание предприятия по сбору и сортировке неопасных отходов. В текущем году будут завершены строительно-монтажные работы, на 2025 год запланированы закуп спецтехники, монтаж и запуск производства. К 2029 году планируется выйти на проектную мощность обработки отходов до 100 тысяч тонн в год. На новом заводе создается 30 рабочих мест. Комплекс предназначен для сортировки твердых коммунальных отходов, поступающих от многоэтажных жилых домов, частного сектора, бюджетных и коммерческих организаций, пояснили в минэкономразвития Башкирии.
Всего в Башкирии действуют пять ТОР в моногородах Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск.
Для предприятий-резидентов ТОР действуют льготы по налогу на прибыль. Полностью обнуляется федеральная часть, региональная часть в течение первых пяти лет составляет 5%, в последующие пять лет — 10%.
Действует пониженный коэффициент при применении налога на добычу полезных ископаемых.
На региональном уровне резиденты ТОР освобождены от уплаты налога на имущество, на муниципальном — от земельного налога.
Действует пониженный коэффициент по аренде государственного и муниципального имущества (0,01).
Также по инициативе властей республики снижены налоговые ставки для налогоплательщиков — резидентов ТОР, применяющих упрощенную систему налогообложения. При объекте налогообложения «доходы» ставка снижена с 6% до 1%, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» — с 15% до 5%.
Статус резидента ТОР также позволяет инвесторам получить в аренду земельный участок без проведения торгов.
Как сообщал Башинформ, резидент ТОР «Белорецк» построит в городе апарт-отель.