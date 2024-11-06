Торги по продаже котельных в Губахе вновь не состоялись

«Губахинская энергоснабжающая компания» была признана банкротом в апреле 2022 года. Основной актив должника — десять блочно-модульных котельных, за счет которых осуществляется теплоснабжение Губахи. До 2020 года ООО принадлежало ГЭК, после чего компания была продана предпринимателю Вячеславу Петракову. Из-за частичной неоплаты по договору «Губахинская энергетическая компания» потребовала вернуть сетевое и другое тепловое оборудование. Суд удовлетворил требования ГЭК, в результате спорное имущество вернулось предыдущему собственнику. В итоге формально котельными и сетями в городе владеют два разных юрлица. Кредиторами ГЭКОМ являются «Газпром межрегионгаз Пермь», Пермская энергосбытовая компания, МУП «Водоканал», ООО «Сарапултеплосеть» и несколько других компаний.