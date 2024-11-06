В Перми возросла стоимость капитального ремонта улицы Борчанинова

В Перми объявили новый аукцион на капитальный ремонт ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина вместе с перекрестками. Стоимость объявленного на портале госзакупок контракта составит 355,5 млн руб.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ на основании разработанной проектной документации.
Протяженность участка капитального ремонта автомобильной дороги на ул. Борчанинова составит 830 м, количество полос движения — 2, средняя ширина проезжей части — 17,9 м.
Срок начала выполнения работ намечен на 25 декабря 2024 года, окончания — не позднее 14 октября 2026 года. Продолжительность строительно-монтажных работ уточнят по результатам разработки проектной документации.
В Перми пройдет капремонт улицы Борчанинова. Работы займут два года. Начальная стоимость контракта составляла 341,7 млн руб.
Заказчиком выполнения работ выступает МКУ «Пермблагоустройство».
Горожанам предстоит готовиться к новым дорожным пробкам в центре Перми.