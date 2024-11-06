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В Перми возросла стоимость капитального ремонта улицы Борчанинова

По новому контракту работы выполнят уже за 355,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми объявили новый аукцион на капитальный ремонт ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина вместе с перекрестками. Стоимость объявленного на портале госзакупок контракта составит 355,5 млн руб.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ на основании разработанной проектной документации.

Протяженность участка капитального ремонта автомобильной дороги на ул. Борчанинова составит 830 м, количество полос движения — 2, средняя ширина проезжей части — 17,9 м.

Срок начала выполнения работ намечен на 25 декабря 2024 года, окончания — не позднее 14 октября 2026 года. Продолжительность строительно-монтажных работ уточнят по результатам разработки проектной документации.

В Перми пройдет капремонт улицы Борчанинова. Работы займут два года. Начальная стоимость контракта составляла 341,7 млн руб.

Заказчиком выполнения работ выступает МКУ «Пермблагоустройство».

Горожанам предстоит готовиться к новым дорожным пробкам в центре Перми.