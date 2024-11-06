В университете «Сириус» планируют начать разработку редких лекарств в 2025 году

Аптека построена на 80%. Сейчас там устанавливают системы получения очищенной воды, монтируют вентиляцию. Площадь объекта составляет 3 тыс. кв. м. Господин Юраков отметил, что в проект входит производственный участок, офисы, аптека, технические и служебные помещения. Производственный участок и стерильные помещения, где будут разрабатывать препараты, занимают около 600 кв. м.