В университете «Сириус» планируют начать разработку редких лекарств в 2025 году

Аптека войдет в состав научно-технологического кампуса. В ней будут разрабатывать препараты для лечения орфанных заболеваний индивидуально под каждого пациента. Первой разработкой станут лекарства от миодистрофии Дюшена и другие средства, являющиеся для России уникальными.
Аптека построена на 80%. Сейчас там устанавливают системы получения очищенной воды, монтируют вентиляцию. Площадь объекта составляет 3 тыс. кв. м. Господин Юраков отметил, что в проект входит производственный участок, офисы, аптека, технические и служебные помещения. Производственный участок и стерильные помещения, где будут разрабатывать препараты, занимают около 600 кв. м.
Директор по производству «КФР» рассказал, что субстанцию будут производить на базе университета «Сириус». Сам препарат разработают сотрудники «КФР» на своей площадке в формате замкнутого цикла. Сторонние предприятия к производству лекарств привлекать не планируют.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Компаундинговые фармацевтические решения» зарегистрировано в декабре 2022 года в Сириусе. Основной деятельностью компании указано производство фармацевтических субстанций. Гендиректором компании является Илья Рыжов. Головная компания — ООО «Р-Фарм Холдинг». В 2023 году убытки компании составили 8,2 млн руб.