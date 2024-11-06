Смена руководства произошла на «Красном Октябре» в Волгограде

— С 6 ноября 2024 года в связи с переходом Константина Николаевича Волкова на новое место работы на пост генерального директора АО «Корпорация Красный октябрь» назначен Александр Сергеевич Жуков. Александр Сергеевич в 1999 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Обработка металлов давлением», начинал свой трудовой путь на «Красном Октябре», работал на крупнейших металлургических предприятиях страны. С октября 2021 года трудился на должности главного инженера АО «ККо», — говорится в официальном сообщении.