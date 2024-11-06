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В Хабаровске готовят к передаче в эксплуатацию долгострой на Салтыкова-Щедрина

На улице заканчивается строительство двух домов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на улице Салтыкова-Щедрина заканчивается строительство двух домов, которые вошли в атлас проблемных объектов региона. Напомним, его создали по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Деньги на достройку выделили из краевого бюджета и бюджета Фонда развития территорий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Возведение объектов накануне проинспектировала исполняющая обязанности министра строительства края Наталья Ли.

«В двухсекционном жилом доме на 295 квартир основные работы уже завершены, ведется монтаж противопожарной системы, а также уборка помещений. В ноябре планируется передать этот дом в эксплуатацию», — сказала Наталья Ли.

Одновременно идет строительство трехсекционного дома, рассчитанного на 550 квартир. Там сейчас идет монтаж окон, балконных дверей, устройство полов, внутренняя отделка помещений, монтируются лифты.

В прошлом году работы на объекте приостановили, пока искали нового подрядчика. Он зашел сюда в текущем году. Второй дом планируют ввести в эксплуатацию до конца декабря.

недвижимость