В Хабаровске готовят к передаче в эксплуатацию долгострой на Салтыкова-Щедрина

В Хабаровске на улице Салтыкова-Щедрина заканчивается строительство двух домов, которые вошли в атлас проблемных объектов региона. Напомним, его создали по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Деньги на достройку выделили из краевого бюджета и бюджета Фонда развития территорий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Возведение объектов накануне проинспектировала исполняющая обязанности министра строительства края Наталья Ли.
«В двухсекционном жилом доме на 295 квартир основные работы уже завершены, ведется монтаж противопожарной системы, а также уборка помещений. В ноябре планируется передать этот дом в эксплуатацию», — сказала Наталья Ли.
Одновременно идет строительство трехсекционного дома, рассчитанного на 550 квартир. Там сейчас идет монтаж окон, балконных дверей, устройство полов, внутренняя отделка помещений, монтируются лифты.
В прошлом году работы на объекте приостановили, пока искали нового подрядчика. Он зашел сюда в текущем году. Второй дом планируют ввести в эксплуатацию до конца декабря.