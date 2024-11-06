В Хабаровске готовят к передаче в эксплуатацию долгострой на Салтыкова-Щедрина

В Хабаровске на улице Салтыкова-Щедрина заканчивается строительство двух домов, которые вошли в атлас проблемных объектов региона. Напомним, его создали по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Деньги на достройку выделили из краевого бюджета и бюджета Фонда развития территорий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.