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В Приморском районе Петербурга скоро начнётся стройка новой станции метро

«Метрострой Северной столицы» готовится к строительству станции метро «Каменка».

Источник: РИА "Новости"

Следующую станцию после «Богатырской» на зелёной ветке метрополитена построят примерно через два года на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. На станции будет пересадка на фиолетовую ветку.

Госстройнадзор в сентябре разрешил строительство нового участка зелёной ветки метро. Здесь планируются две новые станции, а вестибюль «Богатырской» появится на перекрёстке Туристской улицы и Богатырского проспекта.

Метростроители устанавливают ограждение, выравнивают грунт и укладывают бетонные плиты по периметру будущей стройплощадки. Об этом сообщает паблик «СПб Строительный». Горнопроходческий щит, роющий тоннель для продолжения Невско-Василеостровской линии, сейчас находится под «Богатырской».

Ранее spb.aif.ru писал, что у метро «Приморская» обновили систему уличного освещения.

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