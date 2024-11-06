В Приморском районе Петербурга скоро начнётся стройка новой станции метро

Следующую станцию после «Богатырской» на зелёной ветке метрополитена построят примерно через два года на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. На станции будет пересадка на фиолетовую ветку.
Госстройнадзор в сентябре разрешил строительство нового участка зелёной ветки метро. Здесь планируются две новые станции, а вестибюль «Богатырской» появится на перекрёстке Туристской улицы и Богатырского проспекта.
Метростроители устанавливают ограждение, выравнивают грунт и укладывают бетонные плиты по периметру будущей стройплощадки. Об этом сообщает паблик «СПб Строительный». Горнопроходческий щит, роющий тоннель для продолжения Невско-Василеостровской линии, сейчас находится под «Богатырской».
Ранее spb.aif.ru писал, что у метро «Приморская» обновили систему уличного освещения.