FlyArystan увеличивает количество рейсов между Астаной и Ташкентом

Пассажиры уже сейчас могут приобретать авиабилеты на период с 21 ноября по 26 декабря 2024 года в мобильном приложении FlyArystan или на сайте авиакомпании www.flyarystan.com. Стоит отметить, что в стандартный тарифный пакет входит одна единица ручной клади весом до пяти килограмм с габаритами 56×23 x 36 см и случайное место на борту. Все дополнительные услуги авиаперевозчик рекомендует приобретать заранее.