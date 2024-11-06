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FlyArystan увеличивает количество рейсов между Астаной и Ташкентом

В связи с растущим спросом на авиаперелеты между Казахстаном и Узбекистаном, лоукостер FlyArystan увеличивает количество рейсов между столицами двух стран до конца 2024 года, передает DKnews.kz.

Источник: FlyArystan

К уже существующим рейсам по маршрутам Астана — Ташкент и Ташкент — Астана, выполняемым по вторникам и субботам, с 21 ноября 2024 года добавляются рейсы по четвергам (Астана — Ташкент) и пятницам (Ташкент — Астана).

Впервые рейс FlyArystan между Астаной и Ташкентом был запущен в июле 2023 года. На сегодняшний день это одно из самых популярных международных направлений казахстанской авиакомпании.

Пассажиры уже сейчас могут приобретать авиабилеты на период с 21 ноября по 26 декабря 2024 года в мобильном приложении FlyArystan или на сайте авиакомпании www.flyarystan.com. Стоит отметить, что в стандартный тарифный пакет входит одна единица ручной клади весом до пяти килограмм с габаритами 56×23 x 36 см и случайное место на борту. Все дополнительные услуги авиаперевозчик рекомендует приобретать заранее.