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Новый стационар психиатрической больницы в Перми ввели в эксплуатацию

Корпус рассчитан на 260 коек.

Источник: Министерство строительства Пермского края

Стационар в новом корпусе краевой психиатрической больницы в Перми введён в эксплуатацию, сообщает минстрой региона.

Речь идёт о здании по улице 2-й Корсуньской в посёлке Банная гора. По данным министерства, площадь нового стационара составляет более 18 тысяч квадратных метров. Корпус рассчитан на 260 коек для круглосуточного пребывания пациентов. В новом здании также разместят отделение реанимации и интенсивной терапии.

«В составе объекта обустроены лечебные, лечебно-диагностические и восстановительные отделения. Также в корпусе будет размещаться кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии ПГМУ», — рассказывает министерство строительства Пермского края.

В больнице у пациентов будет возможность получить полный комплекс медицинской помощи. В частности, в учреждении будут работать офтальмологи, лор, стоматологи, гинекологи и другие специалисты.

Сейчас в здании установлена мебель и медицинское оборудование. Отмечается, что в последующем новое учреждение пройдёт процедуру лицензирования перед предстоящим открытием.

медицина