Новый стационар психиатрической больницы в Перми ввели в эксплуатацию

Речь идёт о здании по улице 2-й Корсуньской в посёлке Банная гора. По данным министерства, площадь нового стационара составляет более 18 тысяч квадратных метров. Корпус рассчитан на 260 коек для круглосуточного пребывания пациентов. В новом здании также разместят отделение реанимации и интенсивной терапии.