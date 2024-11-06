В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации

«Принято решение о создании объектов спортивной инфраструктуры за счет средств, поступивших от реализации национализированного имущества. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 — в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по 10 млн рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов — в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.
В ряде сельских районов установят физкультурно-оздоровительные комплексы — сейчас конкретные муниципалитеты еще определяют. Приоритетность поручено определить министерству спорта совместно с местными администрациями.
Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности, сообщал ранее в среду Аксенов. Кроме того, Аксенов отметил высокие результаты крымских спортсменов. В текущем году на соревнования разного уровня завоевано 1143 медали, в том числе 384 золотых, 376 серебряных, 383 бронзовых.