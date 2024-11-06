В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации

«Принято решение о создании объектов спортивной инфраструктуры за счет средств, поступивших от реализации национализированного имущества. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 — в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.