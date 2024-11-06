На Кубани разработали сорт подсолнечника, устойчивый к сорнякам и гербицидам

Этот результат стал возможен благодаря совместной работе Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ), компании «Прогресс агро» (Краснодарский край) и Курчатовского геномного центра, сообщает ТАСС.
Полученные гибриды демонстрируют высокую устойчивость к заразихе и гербицидам за счет использования молекулярных маркеров, что позволило заранее спрогнозировать генетические свойства растений. Данный метод позволяет селекционерам ускорить процесс отбора и получения наиболее ценных вариантов для дальнейшей разработки.
По словам руководителя Курчатовского геномного центра Михаила Дивашука, ученым удалось сократить вегетационный период подсолнечника до 2,5 месяцев. Кроме того, исследователи оптимизировали условия освещения, температуры и газовой среды, что позволило за один календарный год получить до шести поколений растений.
Новый сорт подсолнечника призван существенно повысить эффективность сельскохозяйственного производства, особенно в южных регионах России, где заразиха представляет серьезную угрозу для урожайности.