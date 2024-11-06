На Кубани разработали сорт подсолнечника, устойчивый к сорнякам и гербицидам

По словам руководителя Курчатовского геномного центра Михаила Дивашука, ученым удалось сократить вегетационный период подсолнечника до 2,5 месяцев. Кроме того, исследователи оптимизировали условия освещения, температуры и газовой среды, что позволило за один календарный год получить до шести поколений растений.