В Тольятти поступили новые вместительные автобусы с кондиционерами

Новые автобусы рассчитаны на 103 пассажира, число мест для сидения — 26. Volgаbus приспособлены для перевозки маломобильных граждан. Они оснащены системами кондиционирования и безналичной оплаты, а также автоинформатором, информационными табло и бегущей строкой в салоне.