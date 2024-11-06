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В Тольятти поступили новые вместительные автобусы с кондиционерами

Новые автобусы марки Volgabus начнут курсировать по городским маршрутам Тольятти.

Источник: администрация Тольятти

Парк общественного транспорта Тольятти пополнился новой техникой. В ТПАТП № 3 поступили четыре автобуса большой вместимости марки Volgabus. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новые автобусы рассчитаны на 103 пассажира, число мест для сидения — 26. Volgаbus приспособлены для перевозки маломобильных граждан. Они оснащены системами кондиционирования и безналичной оплаты, а также автоинформатором, информационными табло и бегущей строкой в салоне.

Работать автобусы будут на сжатом природном газе. До конца ноября их дополнительно оборудуют системой ГЛОНАСС и видеонаблюдением. На городские маршруты Volgabus выйдут после завершения всех регистрационных процедур.

В мэрии Тольятти отмечают, что до конца месяца в город должны поступить еще четыре новых автобуса. Это будут машины марки ЛиАЗ.