Волгоградцам разъяснили суммы в октябрьских квитанциях за отопление

Однако если тепло не было предоставлено в установленный срок 17 октября, жителям также положен перерасчет. Решение о необходимости проведения такого перерасчёта будет принято исходя из анализа всех поступивших обращений как от жителей, так и от УК и РСО. Корректировка будет произведена автоматически по мере поступления сведений в адрес расчетного центра о фактической дате и времени подачи отопления в конкретном доме. После получения таких сведений, размер платы будет снижен на размер платы за объем непредставленной коммунальной услуги и отражен в квитанциях в следующих расчётных периодах.