Роддом № 2 Омска присоединят к больнице № 3

В ГБ № 3 будет расширен дневной стационар для гинекологических пациенток и открыты новые отделения профилактики, где жители смогут получать консультации по планированию семьи.
Кроме того, присоединение роддома № 4 к БСМП № 2 даст возможность развернуть современный диагностический корпус с магнитно-резонансной и компьютерной томографией.
Родильный дом № 2 в Советском округе Омска закрыт на ремонт до начала декабря из-за нарушений в инженерных сетях. Изначально планировалось, что работы будут завершены в середине октября.