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Роддом № 2 Омска присоединят к больнице № 3

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил о планах присоединения родильного дома № 2 к Городской больнице № 3, а родильного дома № 4 к БСМП № 2.

Источник: Reuters

В ГБ № 3 будет расширен дневной стационар для гинекологических пациенток и открыты новые отделения профилактики, где жители смогут получать консультации по планированию семьи.

Кроме того, присоединение роддома № 4 к БСМП № 2 даст возможность развернуть современный диагностический корпус с магнитно-резонансной и компьютерной томографией.

Родильный дом № 2 в Советском округе Омска закрыт на ремонт до начала декабря из-за нарушений в инженерных сетях. Изначально планировалось, что работы будут завершены в середине октября.

медицина