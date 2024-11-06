Путепроводы и Кировский мост защитят в Самаре за 50 миллионов рублей

За охрану Кировского моста готовы заплатить почти 17 миллионов рублей, а за путепровод на Ново-Садовой — без малого 20 миллионов рублей. На Московском шоссе нужно охранять два путепровода тоннельного типа, на 8 и 12 километрах, за это подрядчику готовы заплатить более 13 миллионов рублей. Планируется, что на этих объектах будут работать посты управления обеспечением транспортной безопасности. Услуги будут оказывать в 2025 году.