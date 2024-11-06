Путепроводы и Кировский мост защитят в Самаре за 50 миллионов рублей

В Самаре защитят Кировский мост и несколько путепроводов от незаконного вмешательства. Подрядчиков, которые окажут такие услуги, ищут на госзакупках. Среди лотов — Кировский мост, путепроводы на улице Ново-Садовой и на Московском шоссе.
— Максимальная сумма по всем трем контрактам составит около 50 миллионов рублей, — следует из аукционной документации.
За охрану Кировского моста готовы заплатить почти 17 миллионов рублей, а за путепровод на Ново-Садовой — без малого 20 миллионов рублей. На Московском шоссе нужно охранять два путепровода тоннельного типа, на 8 и 12 километрах, за это подрядчику готовы заплатить более 13 миллионов рублей. Планируется, что на этих объектах будут работать посты управления обеспечением транспортной безопасности. Услуги будут оказывать в 2025 году.