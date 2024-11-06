В Екатеринбурге «Гортранс» ищет нового поставщика автобусов

В Екатеринбурге предприятие «Гортранс» повторно объявило конкурс на поставку 30 автобусов. Первый тендер не состоялся из-за отсутствия участников. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, где были выставлены сразу два аукциона на приобретение 12 автобусов-гармошек и 18 стандартных больших автобусов.