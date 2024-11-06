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Белорус потерял 46 тысяч рублей, инвестируя в золото мошенников

Житель Полоцка потерял 46 тысяч рублей, инвестируя в золото мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Житель Полоцка потерял примерно 46 тысяч белорусских рублей, считая, что инвестирует в золото, рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Так, 48-летний белорус нашел в популярной соцсети объявление о якобы выгодном инвестпроекте, связанном с золотом. Перейдя по ссылке, мужчина заполнил анкету, и через время в мессенджере WhatsApp с ним связался будто бы куратор инвестбиржи. Незнакомец рассказал об условиях «финансирования», предлагая свои услуги в транзакциях. Доверчивый полочанин на все согласился.

В итоге на фейковом сайте интернет-биржи мошенники создали его личный кабинет, через который можно было следить за «прибылью». И в течение месяца белорус осуществил несколько финансовых переводов, превышающих сумму в 30 тысяч белрублей.

Мошенники каждый день звонили мужчине, информируя о ежедневной «прибыли». В личном кабинете поддельного сайта отображалась сумма в 70 тысяч белрублей. Для вывода этой суммы белорусу сказали дополнительно перевести еще 4000 долларов. И полочанин перевел еще 13 тысяч белрублей на счет, указанный куратором.

После этого аферисты потребовали еще одно пополнение счета. И тогда белорус понял, что связался с мошенниками, и пошел в милицию.

А еще жительница Бобруйска отдала мошенникам все деньги семьи — 92 тысячи рублей: «Копили 10 лет, а потеряли за день».

Также минский школьник пойдет под суд за купленные в интернете худи и кроссовки.