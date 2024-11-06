Белорус потерял 46 тысяч рублей, инвестируя в золото мошенников

Так, 48-летний белорус нашел в популярной соцсети объявление о якобы выгодном инвестпроекте, связанном с золотом. Перейдя по ссылке, мужчина заполнил анкету, и через время в мессенджере WhatsApp с ним связался будто бы куратор инвестбиржи. Незнакомец рассказал об условиях «финансирования», предлагая свои услуги в транзакциях. Доверчивый полочанин на все согласился.