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Власти Минска зафиксировали цены на топливо — дрова и брикеты

В Минске установлены фиксированные розничные цены на дрова, топливные брикеты и гранулы.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска установили фиксированные розничные цены на твердое топливо — дрова, топливные брикеты и гранулы. Соответствующее решение Мингорисполкома (№ 3933 от 17 октября 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, в Минске зафиксированы цены на твердое топливо. Например, стоимость каменных углей всех марок будет составлять 39,34 белорусского рубля за тонну. Цена топливных брикетов зафиксирована на уровне 18,43 белрубля за тонну, а тонна дров смешанных пород будет стоить 5,89 белрубля, древесных топливных гранул — 50 белрублей.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

Тем временем синоптики сказали о потеплении до +11 градусов в Беларуси 6 ноября.

А премьер Головченко сказал о запуске союзного роуминга Беларуси и России с 1 марта 2025 года.

Также белорус потерял 46 тысяч рублей, инвестируя в золото мошенников.