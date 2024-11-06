Власти Минска зафиксировали цены на топливо — дрова и брикеты

Власти Минска установили фиксированные розничные цены на твердое топливо — дрова, топливные брикеты и гранулы. Соответствующее решение Мингорисполкома (№ 3933 от 17 октября 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, в Минске зафиксированы цены на твердое топливо. Например, стоимость каменных углей всех марок будет составлять 39,34 белорусского рубля за тонну. Цена топливных брикетов зафиксирована на уровне 18,43 белрубля за тонну, а тонна дров смешанных пород будет стоить 5,89 белрубля, древесных топливных гранул — 50 белрублей.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
Тем временем синоптики сказали о потеплении до +11 градусов в Беларуси 6 ноября.
А премьер Головченко сказал о запуске союзного роуминга Беларуси и России с 1 марта 2025 года.
Также белорус потерял 46 тысяч рублей, инвестируя в золото мошенников.