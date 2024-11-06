Власти Минска зафиксировали цены на топливо — дрова и брикеты

Так, в Минске зафиксированы цены на твердое топливо. Например, стоимость каменных углей всех марок будет составлять 39,34 белорусского рубля за тонну. Цена топливных брикетов зафиксирована на уровне 18,43 белрубля за тонну, а тонна дров смешанных пород будет стоить 5,89 белрубля, древесных топливных гранул — 50 белрублей.