«Исходим из пессимистичных прогнозов». Премьер Головченко высказался о дефиците бюджета на 2025 год

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал проект республиканского бюджета, сформированный с дефицитом, сообщает телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Так, белорусский премьер сказал, что на 2025-й год запланирован дефицит бюджета в размере 1,6% ВВП. При этом Головченко объяснил причину этого пессимистичными прогнозами.
— Мы всегда формируем бюджет, исходя из консервативно-пессимистичных прогнозов, для того, чтобы потом была возможность маневра, — указал глава правительства.
Головченко отметил, что если экономика сработает лучше прогнозов, то заложенный дефицит будет закрыт. Но если этого не произойдет, то расходы будут покрываться за счет оптимизации бюджета. При этом он заверил, что все соцпрограммы государством будут выполнены безусловно.
— Будут построены новые учреждения здравоохранения, школы, детские сады. Все это в плане, все это мы обязательно сделаем, — пообещал премьер.
В целом ситуацию в экономике Головченко назвал спокойной, отмечая, что не видит никаких проблем с выполнением государством социальных обязательств.
Еще премьер рассказал, что даже в условиях планового дефицита бюджета закладывается рост расходов на здравоохранение около 12% и на образование — 14%. Также в Беларуси вырастет семейный капитал, заложены большие средства на сохранение объемов жилищного строительства.
Также власти Минск зафиксировали цены на топливо — дрова и брикеты.
Ранее премьер Головченко сказал о запуске союзного роуминга Беларуси и России с 1 марта 2025 года.