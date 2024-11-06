«Исходим из пессимистичных прогнозов». Премьер Головченко высказался о дефиците бюджета на 2025 год

Головченко отметил, что если экономика сработает лучше прогнозов, то заложенный дефицит будет закрыт. Но если этого не произойдет, то расходы будут покрываться за счет оптимизации бюджета. При этом он заверил, что все соцпрограммы государством будут выполнены безусловно.