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Центр Новосибирска оформят к Новому году за 5 миллионов рублей

На улице Ленина вновь появится потолок из гирлянд.

Источник: Комсомольская правда

Центр Новосибирска к празднованию Нового года оформят за 5 миллионов рублей. Речь идёт о Первомайском сквере, парке «Арена» и улице Ленина. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

— На выполнение работ по новогоднему оформлению Первомайского сквера и парка «Арена» уйдёт 1 845 100 рублей. Оформление улицы Ленина на территории от площади имени Ленина до улицы Советская обойдётся в 3 274 025 рублей, — говорится на сайте.

Заказчиком является городская дирекция творческих программ. Улицу Ленина украсит световой потолок из гирлянд, искусственные елки и светящиеся деревья. В Первомайском сквере установят коридор из искусственных елок с подсветкой и арки. В парке «Арена» появятся светящиеся шары и другие украшения.