Центр Новосибирска оформят к Новому году за 5 миллионов рублей

Заказчиком является городская дирекция творческих программ. Улицу Ленина украсит световой потолок из гирлянд, искусственные елки и светящиеся деревья. В Первомайском сквере установят коридор из искусственных елок с подсветкой и арки. В парке «Арена» появятся светящиеся шары и другие украшения.