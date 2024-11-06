Ремонт дороги на Восточном обходе Краснодара закончат к концу года

Изначально завершение ремонта планировалось на 2025 год, однако учитывая высокую интенсивность движения на этих участках, было принято решение ускорить работы. Об этом в сообщили в пресс-службе ГК «Автотор».



Дорожники трудятся в две смены, чтобы успеть завершить работы до конца текущего года. В процессе ремонта предусмотрено временное ограничение скорости и попеременное закрытие одной полосы в каждом направлении. На данный момент осталось заменить около 2 км покрытия, нанести дорожную разметку и установить осевое ограждение.



Напомним, с начала ремонтных работ на Восточном обходе Краснодара автомобилисты стоят в огромных пробках.