Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор КТТУ объяснил причины подорожания проезда в общественном транспорте

В Краснодаре не хватает около 40% водителей муниципального транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Директор КТТУ объяснил причины подорожания проезда в общественном транспорте. Одной из них Александр Грачев назвал инфляцию.

«Первое — это инфляционные процессы. Подорожание запчастей и коммунальных услуг. Плюс увеличение зарплаты, у нас есть дефицит и водителей, и кондукторов», — сказал руководитель Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления в эфире радио «КП»-Кубань".

В 2023 году сотрудникам предприятия поднимали зарплаты в два раза. По словам Александра Грачева, это позволило сократить отток кадров.

«Но сотрудников не хватает, около 40% водителей не хватает. Порядка 20% от того количества водителей, которые есть, нам необходимы», — сказал директор МУП «КТТУ».

В последний раз стоимость проезда повышали в августе 2023 года.

«Необходимость предприятия — ремонтировать трамвайные пути, контактную сеть. Больше 200 млн было потрачено за год на эти цели», — добавил Александр Грачев.

Напомним, стоимость проезда в муниципальном транспорте Краснодара планируют повысить до 50 рублей.