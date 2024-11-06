Директор КТТУ объяснил причины подорожания проезда в общественном транспорте

«Первое — это инфляционные процессы. Подорожание запчастей и коммунальных услуг. Плюс увеличение зарплаты, у нас есть дефицит и водителей, и кондукторов», — сказал руководитель Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления в эфире радио «КП»-Кубань".