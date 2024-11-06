Директор КТТУ объяснил причины подорожания проезда в общественном транспорте. Одной из них Александр Грачев назвал инфляцию.
«Первое — это инфляционные процессы. Подорожание запчастей и коммунальных услуг. Плюс увеличение зарплаты, у нас есть дефицит и водителей, и кондукторов», — сказал руководитель Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления в эфире радио «КП»-Кубань".
В 2023 году сотрудникам предприятия поднимали зарплаты в два раза. По словам Александра Грачева, это позволило сократить отток кадров.
«Но сотрудников не хватает, около 40% водителей не хватает. Порядка 20% от того количества водителей, которые есть, нам необходимы», — сказал директор МУП «КТТУ».
В последний раз стоимость проезда повышали в августе 2023 года.
«Необходимость предприятия — ремонтировать трамвайные пути, контактную сеть. Больше 200 млн было потрачено за год на эти цели», — добавил Александр Грачев.
Напомним, стоимость проезда в муниципальном транспорте Краснодара планируют повысить до 50 рублей.