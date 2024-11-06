В Прикамье до 2027 года планируют создать комфортную образовательную среду

В минобре Пермского края рассказали, что в 2025 году стартует ремонт учебного корпуса и мастерских Пермского техникума промышленных и информационных технологий. Кроме того, начнётся ремонт в общежитии Чусовского индустриального техникума, обновят два детских садах и одну школу. Капитальный ремонт других объектов по плану будет проводиться в 2026—2027 годах.