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В Прикамье до 2027 года планируют создать комфортную образовательную среду

40 объектов образования будут капитально отремонтированы в Прикамье до 2027 года.

Среди них реконструкции подвергнутся 19 школ, 12 детских садов, а также 9 учебных корпусов техникумов и колледжей, мастерских и общежитий.

Министерство просвещения России закончило отбирать заявки на капремонт учреждений образования всех уровней, который планируется провести в 2025—2027 годах. По его итогам в Пермском крае будет отремонтировано четыре десятка объектов образования.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам главы региона объекты для ремонта выбирали исходя прежде всего из текущего состояния зданий, принимая во внимание обращения родителей в соцсетях о том, что необходимо сделать, чтобы образовательная среда стала более комфортной для ребят.

Губернатор отметил важность того, что программа не ограничивается масштабными работами. После реконструкции образовательные учреждения получат современное оборудование, а педагоги пройдут повышение квалификации, будет создана новая концепция образования. Это будет сделано для того, чтобы создать в регионе комфортную и современную образовательную среду.

В минобре Пермского края рассказали, что в 2025 году стартует ремонт учебного корпуса и мастерских Пермского техникума промышленных и информационных технологий. Кроме того, начнётся ремонт в общежитии Чусовского индустриального техникума, обновят два детских садах и одну школу. Капитальный ремонт других объектов по плану будет проводиться в 2026—2027 годах.

Интересно, что в разработке дизайн-проектов преобразований учебных заведений в Прикамье будут участвовать сами ребята, их родители и педагоги.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Минобру совместно с главами муниципалитетов на основе пожеланий всех участников учебного процесса своевременно подготовить дизайн-проекты внутренних пространств и держать все этапы работ на особом контроле.

образование