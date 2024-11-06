Городской вокзал «ЗИЛ» объединит две линии метро, МЦК и наземный транспорт

Глава города отметил, что решение о продлении Троицкой линии метро от БКЛ до МЦК было принято из-за прогнозного большого объема пассажиров. На ЗИЛе, по его словам, образовался большой городской вокзал в составе станции МЦК, Троицкой линии метро и будущей Бирюлевской линии.
«Троицкая линия метро придет сюда уже в следующем году, сейчас начинаем активное строительство Бирюлевской. Таким образом здесь будет обслуживание огромной территории ЗИЛа, на которой будут проживать десятки тысяч людей, и здесь будут десятки тысяч рабочих мест созданы. И, конечно, большой поток со стороны Новой Москвы и близлежащих районов для пересадки на МЦК здесь тоже очевиден. Так что станция важная, нужная, и главное создать комфортное условие для пассажиров для пересадки на другие виды общественного транспорта», — сказал мэр.
Как доложил мэру президент компании-строителя АО «Объединение “Ингеоком” Дмитрий Евсеев, к концу 2024 года планируется завершить строительно-отделочные работы и инженерную систему. Таким образом, будет готов к запуску весь Восток Троицкой линии.
Как сообщается в материалах столичной мэрии, в 2025 году рядом со станцией будут проживать более 35 тысяч человек, а к 2030 году — более 50 тысяч. Общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий составит 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 5,9 миллиона квадратных метров непосредственно на территории бывшей промзоны. Сама станция улучшит транспортную доступность для более чем 24 тысяч работающих на этой территории человек. Кроме того, она будет востребована посетителями спорткомплекса «ЦСКА Арена», Центра водных видов спорта, технопарка «ЗИЛ», ТРЦ «Ривьера».
Сообщается, что с полным запуском Троицкой линии снизится нагрузка на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро до 20%, а также Бутовской линии до 15%. С 2011 года в Москве завершено строительство и реконструкция около 249 километров линий, 119 станций, 4 дополнительных вестибюлей, 12 электродепо Московского метрополитена и МЦК.