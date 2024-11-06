Городской вокзал «ЗИЛ» объединит две линии метро, МЦК и наземный транспорт

Как сообщается в материалах столичной мэрии, в 2025 году рядом со станцией будут проживать более 35 тысяч человек, а к 2030 году — более 50 тысяч. Общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий составит 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 5,9 миллиона квадратных метров непосредственно на территории бывшей промзоны. Сама станция улучшит транспортную доступность для более чем 24 тысяч работающих на этой территории человек. Кроме того, она будет востребована посетителями спорткомплекса «ЦСКА Арена», Центра водных видов спорта, технопарка «ЗИЛ», ТРЦ «Ривьера».