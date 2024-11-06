В Самаре отменят снос некоторых аварийных домов: причина

Однако эксперты из числа градозащитников отмечали, что по части объектов мэрия Самары получила предписания о сносе зданий еще до принятия документа, так как они аварийные. Есть также решения судов. Архитектор Виталий Стадников прогнозировал, что такая ситуация может привести к тому, что часть ЦГФО снесут.