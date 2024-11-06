Белорусам сообщили об изменениях в расписании некоторых поездов 13−14 ноября

Причина — плановый ремонт железнодорожного моста, который находится на перегоне Пуховичи — Талька. Изменения в графиках поездов произойдут 13—14 ноября .



Поезд № 621 Гомель — Минск, который отправляется из Гомеля 12 ноября в 22.05, будет следовать по маршруту через Могилев, Оршу, после чего будет в Минске в 9.34, тогда как ранее должен был прибыть в 5.41. Также поезд № 631/632 Гомель — Гродно 13 ноября пройдет по измененному расписанию через Осиповичи, Слуцк и Барановичи-Полесские.



Изменения затронут и поезд 744/745 Могилев — Минск — Могилев, который 13 ноября проследует через станцию Орша-Центральная, отправившись со станции Могилев-1 в 7.20, а прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10.49. В обратном направлении поезд № 744 Минск — Могилев поедет в 16.50, на станции Могилев-1 будет в 20.10.



В БЖД отметили, что курсировать будет поезд № 641/642 Гомель — Минск — Жлобин. Он отправится 13 ноября из Гомеля в 6.59, в Минске будет в 14.12. В обратный путь поезд отправится в тот же день в 16.15, а в Гомель прибудет в 23.55. Проследует поезд через станцию Орша-Центральная без высадки и посадки на промежуточных станциях.



Изменения произойдут и в расписании некоторых поездов региональных и межрегиональных линий бизнес-класса, которые курсируют по маршрутам Минск — Калинковичи — Мозырь и Минск — Гомель. Они проследуют по измененному расписанию до станции Осиповичи-1. При этом отдельные поезда, согласно сообщению БЖД, на направлении Минск — Могилев будут отменены.



Кроме того, 13 ноября в направлении Минск — Осиповичи поезда региональных линий экономкласса проследуют в сообщении Минск — Пуховичи и Талька — Осиповичи по измененному расписанию и маршруту. Между станциями Талька и Пуховичи для перевозки пассажиров организуют автобусы.